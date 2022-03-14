"По данным наших туроператоров и Госкомтуризма, на сегодняшний день в республику вернулись 2695 организованных туристов, начиная с 24 февраля. На сегодняшний день остаются за рубежом порядка 200 жителей республики", — сказала Болычева.

Она напомнила, что в регионе создан ситуационный центр по возвращению самостоятельных и организованных групп туристов из-за рубежа. За прошлую неделю туда поступило 90 звонков и сообщений через социальные сети от туристов, всего с начала работы — 110 обращений.

"Основной проблемой на сегодняшний день остается отмена рейсов. Есть случаи, когда наши туристы не могли попасть даже на вывозные рейсы. Из 110 обратившихся в ситуационный центр пока остаются за рубежом 81 человек, в том числе 50 организованных туристов и 31 самостоятельный турист", — отметила Болычева.

При содействии ситуационного центра вернулись из-за границы самостоятельные туристы — пожилые люди и женщины с грудными детьми — из Греции, Польши, Приднестровья и Хорватии. Также региональные власти организовали выезд нескольких туристов из Египта, которые по состоянию здоровья не смогли воспользоваться возвратным рейсом, состоявшимся ранее срока окончания туров.

Ранее всех организованных туристов из Башкирии, застрявших за границей из-за закрытия воздушного пространства, планировали вывезти на родину до 12 марта.