Выставка проходит 12-14 марта в Москве.

"Тульская область — куратор проекта "Императорский маршрут". Регион подготовил стенд, где представлены новые экскурсионные маршруты и культурные мероприятия на весенне-летний туристический сезон", — отметили в пресс-службе.

Специально для выставки Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" издал буклет, в котором представлены все регионы-участники национального туристского проекта.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, весной и летом в Туле планируется выставка императорского фарфорового завода. Кроме того, в Музее изобразительных искусств откроется экспозиция, посвященная Романовым.

Также будут организованы маршруты, объединяющие малые города Тульской области.

"Благодаря активной позиции губернатора Алексея Дюмина в Одоеве отроется музей-усадьба генерала Мирковича и экспозиция "Служу Отечеству"; планируется гранд-тур для экспертов туристического бизнеса в Тульскую область", — подчеркнула Рыбкина.

На отдельном стенде был представлен Музейный квартал в Туле. Гид рассказывает о едином брендинге территории; проектах, которые планируются совместно с федеральными музеями; новых резидентах квартала и ряде мероприятий в весенне-летнем сезоне.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых. В проекте участвуют 22 российских региона.

Развитие внутреннего туризма — одна из целей национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По предварительным данным, в 2021 году Тульскую область посетили более 1 млн туристов.