"Авиакомпания Korean Airlines отменила рейсы (из Владивостока в Сеул — ИФ), Air Busan — по данным на понедельник пока не отменяет", — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что возможны дальнейшие изменения.

Как сообщалось, на прошлой неделе глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал, что полеты из международного аэропорта Владивосток в Сеул выполняют Korean Airlines и Air Busan, каждая — раз в две недели.

Южнокорейский лоукостер Air Busan 5 февраля начал регулярные полеты между Владивостоком и Сеулом. Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air в конце января возобновила регулярные рейсы по маршруту Сеул- Владивосток- Сеул.