Согласно результатам исследования, чаще всего такую карту готовы завести сограждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что российские мужчины в большей мере, чем женщины, готовы обзавестись этой картой — 39% и 28% респондентов, соответственно.

В свою очередь, 37% сограждан не собираются оформлять такую карту, более четверти россиян (28%) пока не определились, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 9-10 марта 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 376 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.