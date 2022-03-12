"Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на возможность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией, которые зарегистрированы в реестре воздушных судов Бермудских островов. BCAA не может быть уверенным в том, что эти самолеты годны к полетам. Поэтому с 23:59 UTC 12 марта мы временно останавливаем действие всех летных сертификатов самолетов, которые эксплуатируются в соответствии с соглашением между РФ и Бермудами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в ВСАА, действие сертификата летной годности вступает в силу для любого самолета, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года сразу после посадки.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что речь идет о сотнях самолетов российских авиакомпаний. Решение бермудских авиавластей осложнит процесс вывоза туристов из-за границы, а также постановку новых полетных программ в другие страны.

По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.