"Билетные агенты в России (онлайн тревел-агентства, турагенты и туроператоры), аккредитованные в IATA, смогут покупать авиабилеты иностранных авиакомпаний, однако расчет должен вестись в неподсанкционном банке", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, речь идет о 24 банках, среди них – "Сбербанк", ВЭБ, ВТБ, "Альфа-Банк", "Совкомбанк", "Газпромбанк", Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и другие.

"На данный момент для расчетов при приобретении авиабилетов в России действует две системы. Первая – система взаиморасчетов IATA – BSP (для иностранных авиакомпаний), вторая – российская система взаиморасчетов ТКП. Агент передает деньги со своего счета на счет одной из этих систем, а она – далее перевозчику. Некоторые российские перевозчики подключены к обеим системам. Также возможен прямой расчет с авиакомпаниями", — пояснили в ассоциации.

Там добавили, что теперь билетным агентам потребуется просто сменить банк, через которого ведутся расчеты с BSP.

Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт российских банков с 10 марта. Карты, выпущенные в России, теперь не работают за рубежом и не принимаются к оплате в иностранных интернет-магазинах и других сервисах. При этом карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно.