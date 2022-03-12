Отмечается, что рейсы будут выполняться на стоместных самолетах Superjet 100.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика, выбранное направление является новым для Red Wings.

Ранее сообщалось, что авиакомпания с 15 марта запустит рейсы из Москвы в Стамбул, с 18 марта — из Екатеринбурга в Стамбул. Рейсы также будут выполняться на стоместных самолетах Superjet 100.

Superjet 100 — нетипичный для подобных маршрутов тип самолета. Обычно авиакомпании используют на этом направлении более вместительные суда, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330, на которых, в зависимости от компоновки салона, по 300-400 кресел.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.

Полеты за рубеж, исходя из рекомендаций Росавиации, могут продолжать зарегистрированные в РФ самолеты отечественного производства (к примеру, Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний.

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за границей — в основном на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.