"Нам предстоит жить в эпоху перемен. С одной стороны мы понимаем, что с точки зрения плюсов для внутреннего туризма – это закрытие 24 стран. По нашим оценкам, это порядка 5 млн туристов, которые должны будут перераспределиться на другие направления. Отсутствующая перевозка за рубеж формирует дополнительный неудовлетворенный спрос, а девальвация рубля примерно на 70% поднимает цены на зарубежные турпродукты. Также неработающие платежные инструменты за рубежом располагают к рассуждениям о будущем в основном внутреннего туризма в грядущем туристическом сезоне. Всем туроператорам надо будет ориентироваться на внутренний рынок, чтобы иметь возможность существовать, сохранить рабочие места и обеспечить возвраты туристам", — сказал он во время пресс-конференции на туристической выставке "Интурмаркет".

По словам Уманского, в настоящее время спрос на туры упал на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Мы наблюдаем очень сдержанное поведение потребителей: они пребывают в некой неуверенности относительно завтрашнего дня, работы. И мы также находимся в ожидании. Понимаем, что когда ситуация выйдет из острой фазы, тогда для внутреннего туризма все будет хорошо. Но когда это произойдет – не известно", — пояснил он.

Эксперт отметил, что с большими трудностями сейчас столкнулись туроператоры по выездному туризму, которые жили надеждой, что вот-вот страны откроются, и компании смогут выполнить обязательства по ковидным турам. "Сейчас наметилось усугубление ситуации, потому что невозможность отправить туристов в поездки теперь связана с закрытием направлений и туроператоры должны выполнять новые обязательства перед людьми", — добавил Уманский.

Как считает гендиректор туроператора, важную роль в поддержании туриндустрии играет программа кешбэка за туры по России, которую Ростуризм перезапускает с 15 марта. По словам Уманского, акция поддерживает ликвидностью отрасль, обеспечивает турпоток в средства размещения, а также позволит и туристам и турбизнесу смотреть увереннее в будущее.