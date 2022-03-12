"Несмотря на все сложности пандемии, мы в прошлом году вышли по количеству российских туристов, посетивших Петербург, на цифры, которые на 300 тыс. превышают допандемийный 2019 год. Это москвичи, туристы из других городов-миллионников, а также с северо-запада России. Иностранные туристы в основном прибыли из тех стран, с которыми было возобновлено авиасообщение, въездной турпоток составил 250 тыс.", — рассказал он во время пресс-конференции на туристической выставке "Интурмаркет".

В 2019 году туристский поток в Санкт‑Петербург составил 10,4 млн. человек, из них иностранные туристы – 4,9 млн человек, российские – 5,5 млн. человек.

Как отметил Корнеев, туристы в прошлом году потратили в Петербурге 234 млрд рублей, и по словам эксперта, это существенный вклад в экономику любого региона. Средняя загрузка гостиниц в городе составила в прошлом году 45%. Рост стоимости объектов размещения привел к миграции российских туристов в частный фонд.

"Получить хороший доход и турпоток нам помогла активная работа турбизнеса, который не закрылся и не ушел с рынка. Новые предложения, которые появились почти у всех компаний, которые работают с Петербургом, диверсификация предложения. Мы запустили программу "культурно-туристская география" с новыми точками притяжения в городе, общественными пространствами, а также ресторанами и барами. Оказалось, что это вполне туристский продукт", — пояснил Корнеев.

Он добавил, что большой проблемой для Петербурга остается небольшое число иностранных туристов, поскольку до пандемии въездной турпоток в город составлял примерно 50% от общего числа гостей. Кроме того, более 60% доходов отрасли приходились именно на иностранных туристов. Внушительную часть дохода в бюджет города приносили путешественники из стран, дружественных России, среди них – Китай, страны Ближнего Востока, Индия, Турция, Таиланд.

"В сложившейся ситуации по соотношению курса валют путешествия в Россию для этих граждан будут выгодны как никогда", — подчеркнул Корнеев.

Эксперт добавил, что в перспективе с Ростуризмом планируется обсуждение вопроса о либерализации визового режима с этими странами.