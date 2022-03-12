"Мы здесь все наблюдаем уход с рынка ключевых зарубежных игроков. И уход Booking.com нас сильно радует, так как он был монополистом на рынке. Это подстегнет развитие всех каналов, в том числе туроператорского и турагентского. Это наш шанс. Но уход монополиста породит другого монополиста в части рекламы, так как уход социальных сетей приведет к тому, что останется одна рекламная площадка "Яндекс", — сказал он.

Уманский пояснил, что отсутствие других платформ для размещения рекламы приведет к повышению стоимости ее размещения. "Здесь стоит задуматься, что это шанс для туроператоров и турагентств и установить некий статус-кво, чтобы себя реализовать", — добавил он.

Booking.com вечером 4 марта перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. Ранее о приостановке работы в РФ из-за ситуации на Украине заявил сервис бронирования частного жилья Airbnb. Также 4 марта в России по требованию Генпрокуратуры была заблокирована соцсеть Facebook, а также ограничен доступ в Twitter.

Роскомнадзор заблокирует Instagram на территории России в 0:00 14 марта.