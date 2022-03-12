«Это уникальная площадка, которая на текущий момент приобретает еще большую актуальность и важность, потому что сейчас профессионалы индустрии как раз испытывают нехватку пространства и личного общения для поиска новых возможностей, для разработки новых туристических связей, для выстраивания новых туристических маршрутов, формирования новых турпродуктов и предложений», — сказала на церемонии открытия выставки замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

Фото: Вера Казанцева

Она отметила, что для успешного проведения весенне-летнего сезона, для увеличения спроса на поездки в регионы России необходимо пересмотреть подходы. «Благодаря таким площадкам как «Интурмаркет» это будет возможно, потому что в одном месте встретились несколько тысяч профессионалов, готовых сделать отрасль более успешной, свой бизнес более результативным, а туристов более счастливыми», — сказала Лысенкова.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев, напомнил, что в настоящее время профильные ведомства занимаются созданием нового закона о туризме. «Мы сейчас занимаемся тем, что формируем законодательную базу, те правила, по которым ближайшие 5-10 лет будет развиваться туриндустрия. Мы ждем от представителей туриндустрии экспертизы и взгляда на то, какие меры можно в качестве поправок внести в законопроекты», — добавил он.

Фото: Юлия Батырь

Также в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, глава республики Алтай Олег Хорохордин и директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Интурмаркет» будет проходить до 14 марта.

Фото: Юлия Батырь

На выставке представлены туристические предложения более 70 регионов России, в том числе наиболее популярных у туристов, таких как Крым, Краснодарский край, Алтайский край, Петербург и Ленинградская область и других. На стендах регионов гости «Интурмаркета» могут получить информацию о новых туристических маршрутах, объектах размещения, музеях и выставках. В этом году большое внимание уделяется актуальным видам туризма в России – автомобильному, сельскому, винному, оздоровительному, экологическому. Этой теме будут посвящены ряд конференций и круглых столов.

Фото: Юлия Батырь

Также в выставке примут участие и иностранные государства – Белоруссия, Египет, Куба, Колумбия, Венесуэла и другие.

Фото: Юлия Батырь

Параллельно основной выставке запланирована большая деловая программа, включающая круглые столы, презентации и семинары по актуальным проблемам туристской отрасли. На пяти площадках комплекса запланировано свыше 60 деловых сессий при участии более 200 спикеров.

В рамках выставки в субботу пройдет пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли с участием представителей Ростуризма, корпорации «Туризм.РФ», комитета по туризму Госдумы РФ, а также туристических организаций и представителей региональных органов власти.

Фото: Юлия Батырь

Второй день выставки «Интурмаркет-2022» традиционно посвящен благотворительности. Центральное событие – благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в детский хоспис «Дом с маяком».