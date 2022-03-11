"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат. После этого Генпрокуратура направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ. Генпрокуратура также потребовала от Роскомнадзора заблокировать в РФ Instagram. Роскомнадзор заявил, что сделает это.

4 марта в России по требованию Генпрокуратуры была заблокирована соцсеть Facebook, а также ограничен доступ в Twitter.

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также меcсенджером WhatsApp и Messenger от Facebook. Глава IT-Комитета Госдумы Александр Хинштейн заверил, что, так как в представлении Генпрокуратуры не указан мессенджер WhatsApp, то ему ничего не угрожает.

Instagram позволяет пользователям загружать фото и видео, которые можно редактировать с помощью фильтров и отмечать их хештегами и географическими метками. Пользователи могут лайкать фотографии и подписываться на других пользователей. В августе 2016 года Instagram запустил Stories, функцию, которая позволяет пользователям делать фотографии и видео, добавлять эффекты и фильтры и публиковать их в свою историю. Срок доступности медиафайлов, загруженных в историю пользователя, истекает через 24 часа.

Согласно данным Statista на ноябрь 2021 года, аудитория Instagram в России оценивается в 61 млн пользователей.