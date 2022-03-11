"Сегодня я подписал распоряжение об отмене в Курской области практически всех "коронавирусных" ограничений с 12 марта", — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Обязательными остаются только ношение масок в общественных местах и дезинфекция в помещениях, отметил он.

По словам губернатора, решение связано со снижением заболеваемости и особенностями протекания штамма "омикрон" . За последнюю неделю в области госпитализировано 505 человек, что на 35,7% меньше, чем за предыдущую неделю.

С 28 февраля в регионе возобновили работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, боулинга, спорт-баров. Также начали работу караоке и фуд-корты в торговых центрах.

Однако для организаций действовало ограничение по заполняемости от общего количества — не более 50%. Также был сохранен запрет на посещение ТЦ, кафе и ресторанов детьми до 16 лет без сопровождения взрослых.

Ранее в регионе отменили требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест и возобновили деятельность учреждений дополнительного образования в обычном формате.