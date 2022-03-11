Отмечается, что 15 и 22 марта полеты будут выполнены по маршруту Минводы — Тель-Авив — Минводы, а 15, 20 и 22 марта — Минводы — Дубай — Минводы.

"Расписание составлено пока на эти даты", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Азимута".

В Тель-Авив стоимость билета — от 210 евро, обратно — от 180 евро, в Дубай — от 265 евро, в обратном направлении — от 211 евро. Цены указаны без учета сборов.

"Прибывающие в Израиль и ОАЭ граждане должны предоставить ПЦР-тесты и/или другие документы установленного образца в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении авиакомпании.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. По данным отчетности, компания принадлежит структурам Виталия Ванцева и главы совета директоров Павла Удода, 25% — у подконтрольного правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".