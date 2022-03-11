Как сообщила пресс-служба перевозчика, 14 марта отменены перелеты по маршрутам Москва-Тамбов-Москва; Курск-Москва-Курск; Калининград-Тамбов-Казань-Тамбов-Калининград; Казань-Брянск-Казань; Калининград-Воронеж-Калининград; Калининград-Липецк-Калининград; Архангельск-Краснодар; Москва-Курск-Калининград-Курск-Москва; Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург; Санкт-Петербург — Липецк — Санкт-Петербург.

15 марта не состоятся перелеты Курск-Москва-Курск; Калининград-Брянск-Махачкала-Брянск-Калининград; Тамбов-Краснодар-Тамбов; Краснодар-Архангельск; Москва-Курск-Краснодар-Курск-Москва; Екатеринбург-Тамбов-Екатеринбург; Санкт-Петербург — Тамбов — Санкт-Петербург; Сочи-Тамбов-Сочи; Москва-Тамбов-Москва.

16 марта отменены рейсы Москва-Курск-Москва; Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург; Курск — Минеральные воды — Курск; Казань-Курск-Казань; Москва-Тамбов-Москва.

17 марта не будет рейсов Москва-Курск-Москва; Тамбов-Краснодар-Тамбов; Екатеринбург-Тамбов-Екатеринбург; Казань-Брянск-Казань; Калининград-Воронеж-Калининград; Архангельск-Краснодар; Калининград-Тамбов-Казань-Тамбов-Калининград; Москва-Курск-Краснодар-Курск-Москва; Москва-Тамбов-Москва.

18 марта авиаперевозчик не полетит по направлениям Курск-Москва-Курск; Москва-Курск-Сочи-Курск-Москва; Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург; Калининград-Брянск-Махачкала-Брянск-Калининград; Санкт-Петербург — Тамбов — Санкт-Петербург; Сочи-Тамбов-Сочи; Москва-Тамбов-Москва; Краснодар-Архангельск.

19 марта отменены перелеты Москва-Курск-Москва; Москва-Курск-Калининград-Курск-Москва; Санкт-Петербург — Липецк — Санкт-Петербург; Калининград-Липецк-Калининград.

Авиакомпания производит вынужденный возврат авиабилетов пассажирам отмененных рейсов.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.

Ранее сообщалось, Росавиация ввела запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга РФ утром 24 февраля, когда началась военная операция на Украине. Он изначально действовал до 2 марта, затем был продлен до 8 марта, позже — до 14 марта.

Полеты ограничены в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.