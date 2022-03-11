"Мессенджер WhatsApp — это средство коммуникации не для публичного размещения, поэтому блокировка его не касается", — уточнил собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ.

Надзорное ведомство обосновало свою позицию в связи с распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.