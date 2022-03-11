"В республике с 11 марта отменяются требования по предоставлению QR-кодов при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы, базы отдыха", — говорится в сообщении.

Кроме того, снимаются ограничения на численность участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, досуга

Отменяется норма по дистанционной работе, но сохраняется режим самоизоляции для людей из групп риска, старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.

"Также в республике продолжает действовать масочный режим, социальное дистанцирование", — отмечается в пресс-релизе.