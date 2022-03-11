"Всех своих пассажиров AZUR air вернет на родину. Просим оставаться на связи с авиакомпанией и представителями туроператора, чтобы уточнить актуальную дату и время вылета рейса", — сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Он пояснил, что в связи с рисками задержания лизингодателями самолетов за рубежом вывозные рейсы выполняют только те машины, которые зарегистрированы в РФ. У AZUR air "на крыле" всего три таких самолета — все типа Boeing 767-300.

В среду сообщалось, что вылет самолета AZUR air, прибывшего в египетскую Хургаду за российскими туристами, был задержан на несколько часов из-за технической неисправности. Более 340 пассажиров этого рейса должен был забрать резервный борт, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным "Интерфакса", вывозной рейс AZUR air ожидался в Хургаде и в пятницу, однако борт не прилетел.

Аресты самолетов российских авиакомпаний за рубежом начались после введения санкций Евросоюза: они запретили поставлять в РФ гражданские авиалайнеры и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

Для предотвращения арестов авиатехники Росавиация рекомендовала компаниям приостановить все международные рейсы. Исключение сделано для перевозчиков, у которых отсутствуют риски ареста: их самолеты должны быть зарегистрированы в РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками, при этом они должны принадлежать российским лизингодателям или же самим перевозчикам.

Исходя из этих рекомендаций, продолжать полеты за границу могут самолеты, сделанные в РФ (Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний. Последние есть, например, у AZUR air, "ЮТэйр".