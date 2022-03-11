"Отменяется требование о наличии у сотрудников учреждений и организаций и посетителей QR-кода либо справки о вакцинации, перенесённом заболевании, медотводе, ПЦР-тесте или отрицательного теста на антиген", — говорится в сообщении.

Кроме того, на Чукотке отменены ограничения по количеству зрителей и участников в кинотеатрах, домах культуры, клубах, кружках и секциях. Теперь залы можно заполнять на 100%. Точно так же отменены ограничения по количеству посетителей в саунах и спортивных залах.

Также меняется работа пунктов вакцинации и время забора мазков в Чукотской окружной больнице. Врачи-инфекционисты продолжат работу в штатном режиме.

В регионе сохраняется масочный режим. Оставшиеся ограничения будут действовать до 30 апреля.

Как сообщалось, в начале марта в аэропортах Чукотки отменили обязательные экспресс-тестирования на коронавирус. Исключение вводится для вахтовых работников, прилетающих чартерными рейсами. Кроме того, на Чукотке детям больше не нужно сдавать ПЦР-тест для выхода в детский сад или школу после приезда из другого региона.