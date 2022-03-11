Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил своим постановлением перечень таких отраслей. В их число вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечне — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий — всего более 70 кодов ОКВЭД.

На кредитные каникулы смогут претендовать заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул — 6 месяцев.

В Минэкономразвития уточнили, что при предоставлении кредитных каникул банк не может начислять неустойки за невозврат кредита, требовать досрочного погашения. При этом сам заемщик в любой момент может уведомить банк и прекратить действие каникул или во время этих каникул погасить часть или всю сумму кредита.