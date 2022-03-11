"Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что вместе с вами мы прошли самый сложный пик заболеваемости, который был зафиксирован с начала распространения инфекции. Улучшение эпидситуации и необходимость поддержать экономику позволили нам сформировать достаточно объект пакет изменений противовирусного указа", — заявил глава региона.

Загрузка коечного фонда упала почти до 60%, в общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находятся 4 тыс. человек.

По словам Ведерникова, QR-коды больше не нужны. "В Псковской области отменяется требование на предъявление QR-кодов в командировках, при посещении общепита, массовых и культурных мероприятий, при заселении в гостиницы и санатории, при посещении фитнес-клубов", — отметил губернатор.

Также снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей и проведение досуговых мероприятий для детей, график работы общепита продлевается до 24:00 мск, кинотеатры, концертные залы и театры теперь могут заполняться выше 70%.

Кроме того, отменяется режим самоизоляции для неработающих и невакцинированных граждан 60+, а также беременных работниц госучреждений. Снимается требование о переводе 30% сотрудников на удалённый режим работы.

Соответствующие изменения внесут в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Систему QR-кодов в регионе ввели 30 октября 2021 года: в объекты общественного питания, включая фуд-корты, а также в аквапарки, бассейны, фитнес-центры можно было попасть только при предъявлении документа о вакцинации от коронавируса или о перенесенном COVID-19.