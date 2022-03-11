Законопроект (N84984-8) был внесен в парламент в четверг.

Как пояснил накануне на заседании комитета по бюджету замглавы Минфина Алексей Сазанов, предлагается отказаться от применения в 2022 и 2023 гг. в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31 дня просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования, ставка будет снижена до 1/300. Сейчас пеня за каждый календарный день просрочки по уплате налога определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Для организаций за просрочку до 30 календарных дней процентная ставка пени принимается равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день, а начиная с 31-го дня просрочки — в размере 1/150 ставки. Ранее эксперты посчитали, что после повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% уплата налогов для бизнеса составит 48,66% годовых после первого месяца просрочки.

Принятый в первом чтении законопроект освобождает от налогообложения доходы физических лиц в виде материальной выгоды, полученной в 2022-2023 гг. от экономии на процентах за пользование заемными кредитными средствами. Освобождаются от НДФЛ проценты, полученные в 2021-2022 гг. по вкладам, остаткам на счетах банков.

"Также освобождаются от НДФЛ ценные бумаги российских организаций, государственные ценные бумаги, полученные в 2022 г. от иностранных организаций при выполнении отдельных условий", — сказал Сазанов.

В законопроекте указаны два условия: ценные бумаги (доли) принадлежали передающей их иностранной организации по состоянию на 1 марта 2022 года; налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с указанием характеристик полученных ценных бумаг. Доходы освобождаются от налогообложения вне зависимости от способа приобретения в собственность налогоплательщиком соответствующих ценных бумаг. Ко второму чтению рассматривается возможность применить данное налоговое освобождение и для юридических лиц.

Принятый законопроект устанавливает на пять лет нулевую ставку НДС в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление или иное право объектов туристской инфраструктуры, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 г. Ставка будет применяться в течение пяти лет с момента введения объекта в эксплуатацию.

"Кроме того, по налогу на прибыль организаций предлагается расширить безопасный интервал для учета расходов процентов по долговым обязательствам, зафиксировать по состоянию на 1 февраля 2022 г. курс иностранной валюты для расчета капитала при использовании правил тонкой капитализации, также будет предоставлено право налогоплательщикам по налогу на прибыль организаций перейти в течение 2022 г. на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли", — пояснял ранее Сазанов.

Устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0% для аккредитованных организаций в отрасли информационных технологий.

По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 г. повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей, то есть до 10 млн рублей никаких повышающих коэффициентов применяться не будет.

"Также по налогу на имущество организаций предусматривается, что в отношении объектов недвижимого имущества, для которых налог на имущество исчисляется от кадастровой стоимости в 2022 г., налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости по состоянию на 1 января 2022 г. То есть по сути будет заморожена кадастровая стоимость", — отметил Сазанов. Ко второму чтению предлагается пересмотреть порядок расчета налога на имущество для физических лиц.

Ранее глава комитета по бюджету Андрей Макаров заявлял, что законопроект будет дорабатываться и дополняться новыми мерами. "Это ни в коем случае не исчерпывающий перечень поправок — это то, что на сегодняшний момент готово. Принять в первом чтении, потратить выходные на доработку идей, которые находятся в работе, и может быть что-то еще мы сможем на следующей неделе сюда добавить", — сказал он в ходе заседания комитета по бюджету в четверг.