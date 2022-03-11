«В этом году на «Интурмаркете» туристической потенциал представят более 70 регионов России. Также в выставке примут участие и иностранные государства – Белоруссия, Египет, Куба, Колумбия, Венесуэла и другие. Деловая программа будет насыщенной: на пяти площадках комплекса запланировано свыше 60 деловых сессий при участии более 200 спикеров. Профессионалы отрасли смогут не только обсудить волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов», — рассказали в пресс-службе выставки.

Как отмечают организаторы, в этом году большое внимание будет уделено актуальным видам туризма в России – автомобильному, сельскому, винному, оздоровительному, экологическому. Этой теме будут посвящены ряд конференций и круглых столов.

Кроме того, деловая программа представлена конференцией, посвященной IT-технологиям в туризме, обучающим семинарам для туристско-информационных центров (ТИЦ) и тревел-журналистов, пленарным заседанием по актуальным вопросам развития отрасли, презентациями новых туристических маршрутов регионов, дискуссиями о въездном туризме и многим другим.

Второй день выставки «Интурмаркет-2022» традиционно посвящен благотворительности. Центральное событие – благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в детский хоспис «Дом с маяком».