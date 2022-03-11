"Сегодня днем тело погибшего туриста было найдено спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Планируется эвакуировать его бортом Ми-8 в Иркутск", — сказал собеседник агентства.

8 марта спасатели получили информацию о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе Бурятии сошла снежная лавина, на пути которой оказалась туристская группа. Пострадавшие успели сообщить о гибели одного человека и связь с ними прервалась.

В четверг группа смогла связаться со спасателями. В указанный ими район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска со спасателями Никольского ФГКУ "Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России". Туристов доставили в поселок Кырен, их состояние оценивается как удовлетворительное.