"В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий", — говорится в сообщении.

Таким образом в регионе полностью отменены ограничения, связанные с предъявлением QR-кода.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки было зарегистрировано 1 тыс. 340 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на тысячу меньше, чем неделей ранее.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в регионе отменили QR-коды для посещения торгово-развлекательных комплексов и других торговых объектов, для отдыха в санаториях и профилакториях, на базах отдыха.

Также не требуется QR-код для входа в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны.