В частности, в сфере гражданской авиации предусматривается возможность выдачи сертификатов летной годности на основании дополнительных сертификатов типа, выданных уполномоченным органом в области гражданской авиации иностранного государства при изменении типовой конструкции гражданского воздушного судна до 1 января 2022 г.

"Данные положения направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских эксплуатантов для бесперебойной работы гражданской авиации в рамках антисанкционных мер", — поясняется в документе.

В области морского и внутреннего водного транспорта предусматривается возможность установления ответных ограничений в отношении иностранных судов из государств, в которых действуют специальные ограничения захода в их порты по отношению к российским судам.

В сфере ж/д транспорта устанавливается требование об обязательном прохождении железнодорожным подвижным составом пономерного учета. В настоящее время у РФ отсутствует реальная возможность произвести удержание железнодорожного подвижного состава, принадлежащего иностранным администрациям, в том числе Украины и прибалтийских государств, в ответ на возможное удержание ими российских вагонов. "В текущих условиях, а также учитывая наличие повышенного риска наложения на российские компании санкционных ограничений, существует необходимость регулирования отношений в области пономерного учета на уровне российского нормативного правового акта", — говорится в документе.

В области транспортной безопасности предлагается перенести срок сертификации технических средств на 31 декабря 2023 г.

Закон подготовлен в целях обеспечения устойчивого бесперебойного функционирования транспортного комплекса РФ и поддержки хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления, говорится в документе. Он вступит в силу со дня официального опубликования.