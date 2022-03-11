"Данные положения направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских эксплуатантов для бесперебойной работы гражданской авиации в рамках антисанкционных мер", — поясняется в документе.
В области морского и внутреннего водного транспорта предусматривается возможность установления ответных ограничений в отношении иностранных судов из государств, в которых действуют специальные ограничения захода в их порты по отношению к российским судам.
В сфере ж/д транспорта устанавливается требование об обязательном прохождении железнодорожным подвижным составом пономерного учета. В настоящее время у РФ отсутствует реальная возможность произвести удержание железнодорожного подвижного состава, принадлежащего иностранным администрациям, в том числе Украины и прибалтийских государств, в ответ на возможное удержание ими российских вагонов. "В текущих условиях, а также учитывая наличие повышенного риска наложения на российские компании санкционных ограничений, существует необходимость регулирования отношений в области пономерного учета на уровне российского нормативного правового акта", — говорится в документе.
В области транспортной безопасности предлагается перенести срок сертификации технических средств на 31 декабря 2023 г.
Закон подготовлен в целях обеспечения устойчивого бесперебойного функционирования транспортного комплекса РФ и поддержки хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления, говорится в документе. Он вступит в силу со дня официального опубликования.