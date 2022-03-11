"Ну понятно, что турпоток на Байкал будет увеличен в разы. (...) Сейчас, по моим оценкам, точно придем к 5 млн. Людям просто ехать некуда уже. Все будут здесь, на Байкале", — сказал Федотов на "круглом столе" по проблемам правоприменительной практики охраны озера Байкал и путям их решения в рамках выездного заседания подкомитета по охране Байкала комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в Иркутске в пятницу.

Как сообщалось, в допандемийном 2019 году турпоток на Байкал составил более 1,8 млн человек.

По мнению ученого, изменить инфраструктуру обслуживания для приема такого количества туристов в кратчайшие сроки не удастся. Он предложил рассмотреть возможность некоторого смягчения отдельных природоохранных требований.

"Конечно, можно со стороны надзорных органов запретить все, что не соответствует. Но все равно этот запрет они обойдут и то же самое начнут делать. Мы понимаем, что этот поток не остановить, но, чтобы с минимумом потерь для Байкала выйти из этой ситуации", — отметил Федотов, пояснив, что не имеет в виду "тотальные ослабления".