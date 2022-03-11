Установлено, что в 2019 году министерством туризма были заключены четыре госконтракта суммарно на 65,3 млн рублей. При проверке законности исполнения этих контрактов выяснилось, что бывший министр, "злоупотребляя своими должностными полномочиями, давал незаконные указания подчиненным работникам о подготовке аукционной документации, в том числе о формировании начальной (максимальной) цены контракта без проведения анализа рынка, которые обеспечили победу в аукционах конкретных участников — аффилированных с ними юридических лиц".

"Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, причинили значительный материальный ущерб на сумму более 65,3 млн рублей", — говорится в сообщении.

Уголовные дела расследуются по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия).

Отмечается, что одним из поводов для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности краевого управления ФСБ.

Трухачев был взят под стражу в феврале по подозрению в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ).

Как сообщалось, министр туризма Кирилл Реут, который тоже подозревается в превышении полномочий при исполнении госконтрактов, был арестован 6 февраля. Губернатор края Владимир Владимиров уволил его в связи с утратой доверия.