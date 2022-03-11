Согласно документу, выручка компании за прошлый год увеличилась в 1,7 раза и составила 1,8 млрд рублей. Себестоимость при этом выросла на 50,6% — до 1,3 млрд рублей.

Убыток компании от продаж в 2021 году достиг при этом 104,7 млн рублей против 128,6 млн рублей годом ранее.

Вместе с тем в отчетности АО говорится, что объем инвестиций в предприятие вырос в прошедшем году по сравнению с предшествующим годом в 2 раза — до 69 млн рублей.

Ранее сообщалось, что убытки "Курорта Белокуриха" связаны с пандемией и теми ограничениями, которые были введены в 2020 году. В допандемийный период АО работало с прибылью, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", рестораны, кафе и др. Компания также является якорным инвестором крупного туристического проекта "Белокуриха Горная" (ранее — "Белокуриха-2").