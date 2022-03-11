"В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией Комитетом гражданской авиации министерства совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-Султан — Москва с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы — Москва до 7 рейсов в неделю", — говорится в сообщении комитета.

Как сообщалось, по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты казахстанской авиакомпании Air Astana по данному направлению приостановлены с 11 марта 2022 года.

В настоящее время Мининдустрии совестно с Air Astana "в срочном порядке решает данные вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов", проинформировали в ведомстве.

SCAT — один из крупных авиаперевозчиков Казахстана. Парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 26 самолетов производства США и Канады.