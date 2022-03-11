Полеты между РФ и этими странами будут выполняться "на взаимной основе на основании положений двусторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей". При этом отмечается, что авиакомпаниям нужно соблюдать положения постановления главного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

Введенные в 2020 году ограничения на полеты из-за COVID-19 подразумевали сильное сокращение числа рейсов между РФ и другими странами. В течение 2021-2022 гг. ограничения постепенно смягчались. По данным Росавиации, ранее РФ полностью сняла ограничения на авиасообщение с Белоруссией, Доминиканой, Кубой, ОАЭ, Турцией, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Южной Кореей, Египтом (курортные направления).

Ранее в пятницу стало известно, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все рейсы в Россию из-за прекращения страхового покрытия воздушных судов. С 6 марта полеты в Россию приостановили азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways. По данным AZAL, ситуация обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями. При этом авиакомпания Uzbekistan Airways продолжает выполнять полеты в города России, также летают в РФ компании Армении, Киргизии, Ирана и Таджикистана.