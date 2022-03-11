"Минкультуры России не распространяет среди подведомственных организаций рекомендаций по ограничению сотрудничества с зарубежными странами", — сообщили в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее власти Италии приостановили проведение перекрестного года музеев России и Италии из-за ситуации на Украине. В рамках перекрестного года, который стартовал осенью 2021 года, было запланировано проведение более 30 мероприятий.

В Минкультуры РФ уточнили, что несмотря на приостановку итальянской стороной перекрёстного года музеев, взаимодействие между странами будет продолжаться, так как оно регулируется межправительственным Соглашением о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанным в Риме 10 февраля 1998 года.

"И сам перекрестный год, и мероприятия, которые предусмотрены его программой, представляют интересы для обеих сторон. Это абсолютно равная заинтересованность двух музейных сообществ и возможность для развития музейного дела России и Италии. При желании двух сторон возможно пролонгирование перекрестного года и возобновление запланированных мероприятий", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в министерстве, Минкультуры России рассчитывает на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу с Италией и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в музейной сфере.