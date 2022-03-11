"Первым этапом генерального плана компании является открытие казино и отеля более чем на 100 номеров к концу 2025 года. Проект будет реализован на участке N5. После введения в эксплуатацию казино и отеля в рамках первого этапа планируем продолжить инвестировать. Уже есть предварительный план реализации комплексного курорта-казино с отелем и тематическим парком на втором участке", — сообщил гендиректор Plgen Holdings Шин Ил Сук, слова которого приводит пресс-служба.

В ноябре южнокорейская компания и КРПК подписали меморандум о намерениях, теперь же стороны заключили соглашение непосредственно о строительстве.

"Компания Plgen Holdings стала первым резидентом игорной зоны "Приморье" из Республики Корея. До этого мы заключали соглашения с корейскими компаниями только по реализации проектов гольф-курортов", — отметил исполнительный директор КРПК Игорь Трофимов.

Общий объем инвестиций по заключенным соглашениям в игорной зоне "Приморье" составляет 75,3 млрд рублей, на стадии реализации находятся 7 гостиничных комплексов с казино. На территории игорной зоны работают компании из Гонконга, России, Камбоджи.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.