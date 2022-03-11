Согласно сообщению компании, рейсы будут выполняться на стоместных самолетах Superjet 100.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов", — отмечает перевозчик.

Superjet 100 — нетипичный для рейсов Москва — Стамбул тип самолета. Обычно авиакомпании используют на этом направлении более вместительные суда, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330, на которых, в зависимости от компоновки салона, по 300-400 кресел.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски "ареста или задержания" авиатехники, отмечало ведомство.

Аресты воздушных судов начались после введения санкций Евросоюза: они запретили поставлять в РФ гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за границей — в основном на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.

Полеты за рубеж, исходя из рекомендаций Росавиации, могут продолжать зарегистрированные в РФ самолеты отечественного производства (к примеру, Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний. Последние есть, например, у AZUR air, "ЮТэйр".