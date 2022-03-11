Поезд Иркутск — Слюдянка-1 — Байкал — Иркутск отправится в 20:00 (15:00 мск), а поезд Улан-Удэ (Бурятия) — Слюдянка-1 — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ — в 22:26 (17:26 мск). Обратно пассажиры вернутся в воскресенье, 13 марта.

"Благодаря новому туристическому предложению путешественники смогут насыщенно провести выходные. Они совершат поездку по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — уникальному памятнику инженерной архитектуры. Туристы увидят тоннели и галереи, захватывающие дух пейзажи. Сделают памятные фотографии во время остановок поезда, в частности, на станции Култук, где расположен старейший населенный пункт на южном берегу Байкала", — говорится в сообщении.

На станции Киркирей можно будет увидеть комплекс из тоннелей и уникальной системы водоотвода. Движение по участку Слюдянка-1 — Байкал будет осуществляться на паровозной тяге. В пути следования предусмотрена длительная остановка на станции Байкал, где туристы смогут увидеть и само озеро.

"Поездка пройдет в формате "отель на колесах", когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следования будет обеспечен за счет купейных вагонов", — поясняет ВСЖД.

Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды, а также электросушилками для рук. В вагоне-ресторане путешественники смогут попробовать блюда местной кухни.