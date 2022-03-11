"На страницах "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи" в разделах о проживании находятся списки гостиниц, открытых как на территории курортов, так и рядом с ними. В разделе информации указаны контактные данные, по которым можно сделать бронирование напрямую", — говорится в сообщении.

К программе прямого бронирования через официальные сайты курортов могут присоединиться официально зарегистрированные отели, работающие с единой российской туристической платформой для онлайн-продаж и управления гостиничным бизнесом TravelLine.

В настоящее время большинство отелей, которые можно забронировать на сайтах курортов, предлагают скидки на отдых в весенний период.

Кроме того, отдыхающие смогут воспользоваться программой туристического кешбэка, которая возобновляется с 15 марта. Программа будет действовать до 1 мая, а забронировать отдых можно вплоть до 1 июля.