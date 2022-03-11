"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

"Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Air Astana сообщила, что временно прекратила выполнение полетов в ряд городов России "по производственным причинам".