"В соответствии с регламентом Евросоюза №2022/328 вводятся санкции и ограничения в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из Российской Федерации. В связи с операционными рисками все наши рейсы в Россию приостановлены с 13 марта (включительно) до 27 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает пассажирам, которые приобрели билеты из Москвы, Петербурга, Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы и Краснодара на этот период, бесплатную замену и полный возврат средств. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении перевозчика.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.