"Спрос по выездным направлениям упал до показателей разгара пандемии. Спрос из-за недостатка перевозки и высокого курса остается на минимуме. При этом отмечается рост по ближайшим странам и курортам, куда возможен въезд по российскому внутреннему паспорту и продолжают выполняться авиаперелеты. Речь идет о республике Абхазия и Армении", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

В свою очередь, продажи туров у туроператора Space Travel тоже заметно просели: по некоторым направлением фиксируется падение на 80%.

"Основное падение продаж наблюдается по таким направлениям, как Мальдивы и Сейшелы. Это связано с техническими сложностями при оплате проживания со стороны российских туроператоров в виду того, что средства из российских банков не доходят до отельеров. В ОАЭ картина схожая, при этом самолеты летят полные. Но это связано с переносами ранее созданных бронирований на рейсах "Аэрофлота", — рассказал генеральный директор туроператора Артур Мурадян.

Эксперт считает, что если к апрелю ситуация с авиаперевозкой станет понятной, то стоит ожидать роста спроса на Турцию.

"Сейчас наблюдается периодическая отмена рейсов от авиаперевозчиков, но мы надеемся, что ближе к апрелю ситуация стабилизируется. Активные продажи Турции начинаются ближе к концу апреля, и, надеемся, что к этому моменту Россия разрешит полеты иностранных авиаперевозчиков в формате "открытое небо", — добавил он.

Продажи туров по России в минусе

В настоящее время российские туристы не строят планов не только на путешествия за границу, но и по России. Многие отказываются от поездок из-за падения доходов и нестабильной экономической ситуации.

"У нас наблюдается снижение продаж на 30-70% в зависимости от направления. Больше всего пострадал Крым, который находится ближе всего к зоне конфликта. Там падение фиксируем на 70% по сравнению с первой половиной февраля. Плюс закрытый аэропорт – это сигнал к тому, что пока там не очень безопасно", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, Сочи пострадал в меньшей степени, там фиксируется падение продаж на 25-30%.

"У нас сейчас нет ни одного направления, которое в плюсе. И если ситуация не стабилизируется, то часть туристов откажется от поездок. Тогда мы и прошлогодних турпотоков не получим", — убежден эксперт.

Национальный туроператор "Алеан" сообщил, что спрос на турпутевки просел кратно аналогичному периоду прошлого года.

"В прошлом году в это время мы шли с превышением прошлогодних показателей в январе-феврале. А сейчас продажи упали вдвое", — добавил генеральный директор компании Илья Уманский.

Между тем, в "Интуристе" отметили, что со вчерашнего дня, продажи туров по России начали показывать динамический рост за счет желающих перебронировать отмененные туры в Египет или на Карибы и реализовать зависшие депозиты. Предпочтения туристы отдают Крыму и Сочи.

Кроме того, в туркомпаниях ждут роста интереса к путешествиям по России после возобновления программы кешбэка, который запланирован на 15 марта. В ее рамках туристы смогут купить туры и размещение в отелях с кешбэком в размере 20% при оплате услуг в онлайне картой "Мир".