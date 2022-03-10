Общий пассажиропоток в прошлом году составил 47% от уровня 2019 года. IATA ожидает, что в текущем году показатель составит 83%, в 2023 году — 94%, в 2024 году — 103%, в 2025 году — 111%.

В том числе международные авиаперевозки в 2021 году составляли 27% от допандемийных показателей. Согласно прогнозу ассоциации, в этом году они достигнут 69%, в следующем году — 82%, в 2024 году — 92%, в 2025 году — 101%.

Текущий прогноз для международных авиаперевозок более оптимистичный по сравнению с предыдущим, сделанным в ноябре, что объясняется ослаблением или снятием антиковидных ограничений во многих странах. Ситуация улучшилась на ключевых рынках Северной Атлантики и Европы, отмечается в сообщении. Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет восстанавливаться медленнее, поскольку Китай, крупнейший рынок АТР, в ближайшее время не планирует ослаблять жесткие антиковидные ограничения.

Перевозки внутри стран в минувшем году составили 61% от уровня 2019 года. IATA ожидает, что в этом году показатель достигнет 93%, в 2023 году — 103%, в 2024 году — 111%, в 2025 году — 118%.

Ассоциация несколько ухудшила прогноз для внутренних перевозок по сравнению с ноябрем, так как восстановился только авиарынок США, чего нельзя сказать о других крупных странах, таких как КНР, Канада, Япония и Австралия.

Для скорейшего восстановления пассажиропотока IATA рекомендует, в частности, снять все антиковидные ограничения (включая карантины и тестирование на COVID-19) для тех, кто привит одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами, и ввести дополетное тестирование на наличие антител, что избежать карантина для непривитых пассажиров. Также ассоциация предлагает снять все ограничения на передвижение и признать, что поездки не представляют более значительной угрозы распространения коронавируса, чем уже существующие.

При составлении прогноза IATA не учитывала ситуацию на Украине. Ассоциация полагает, что она не повлияет на воздушные перевозки в долгосрочной перспективе, при этом оценивать краткосрочные последствия еще рано. Эти последствия будут наиболее сильно ощущаться в России, на Украине и в соседних с ними странах. До начала пандемии Россия занимала 11-е место в мире по объему пассажирских авиаперевозок (в том числе из-за большого внутреннего рынка), Украина — 48-е место.