"В прошлом году мы запустили программу возврата до 50 процентов стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая", — сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.