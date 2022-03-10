Отечественные страховщики рекомендуют выезжающим за рубеж иметь запас наличных средств на случай, если они столкнутся с проблемами в получении медпомощи по полису и необходимостью их оплаты из собственных средств. Расходы на медпомощь за рубежом страховые компании готовы компенсировать путешественникам после их возвращения на родину, обращают внимание застрахованных на необходимость подтверждающих медрасходы документов.

Как сообщили российские страховщики "Интерфаксу" в ходе опроса, они не фиксируют серьезных трудностей при взаимодействии с партнерскими ассистанскими компаниями при урегулировании убытков по полисам выезжающих за рубеж (ВЗР).

В "Росгосстрахе", "Ренессанс страховании", "ВСК", "Сбербанк страховании", "Абсолют страховании" и "Совкомбанк страховании" отметили, что трудностей при взаимодействии с ассистансами страховщики не испытывают. Единичные случаи отказов были со стороны самих медицинских организаций в оказании медуслуг по гарантийным обязательствам. Подобные ситуации случались в Великобритании, США, Индонезии, Венгрии, Польше и Таиланде.

"Проблем с ассистанскими компаниями нет. Есть случаи, когда не принимали российские полисы сами клиники. Они опасались, что их услуги не будут оплачены из-за западных санкций в части ограничения валютных переводов. Такие случаи есть в ряде клиник Таиланда, единичные — в США, Великобритании, Индонезии, Польше, Венгрии", — рассказал "Интерфаксу" управляющий директор департамента массовых видов страхования "Ренессанс страхования" Артем Искра.

В пресс-службе "Страхового дома ВСК" агентству сообщили, что "по состоянию на сегодняшний день отказ в приеме гарантийных писем и оплаты медицинской помощи от российских страховых компаний заявлен только от одной из тайских сети клиник. При этом речь идет не об отказе в приеме российских граждан и оказании им медицинской помощи, а только об обслуживании при условии оплаты со стороны самих туристов".

В "Совкомбанк страховании" добавили, что тайские клиники всегда были сложными партнерами. "Мы работаем с российскими компаниями-ассистансами, трудностей при взаимодействии с ними мы не испытываем. Тайские клиники всегда отличались особенным, непредсказуемым подходом к обслуживанию застрахованных лиц, они предпочитают оплату наличными деньгами. Ранее в нашей практике встречались прецеденты, когда эти клиники брали в залог паспорта клиентов", — заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Игорь Лаппи.

Как сообщает "Сбербанк страхование", страховые полисы ВЗР компании продолжают действовать в полном объеме. Урегулирование страховых случаев проходит в штатном режиме.

В СК "Абсолют страхование" тоже подтвердили, что сложностей в работе с ассистанскими компаниями на данный момент не возникает. "Ранее мы получили несколько предупреждающих сообщений от сервисных центров о том, что некоторые зарубежные клиники могут просить туристов оплачивать счета за оказанную медицинскую помощь наличными. Это связано с опасением медицинских учреждений, что у них в дальнейшем могут возникнуть какие-либо сложности при проведении транзакций с российскими банками", — отметила руководитель отдела урегулирования убытков компании Наталия Тылина.

Кроме того, по словам участников опроса, им не приходится менять структуру взаимодействия со своими зарубежными ассистансами в связи с последствиями санкций. Компании отмечают, что их партнеры справляются в полном объеме со своими задачами.

"Нет, с ассистанскими компаниями проблем не возникает. Сложности создают клиники, поэтому ассистанская компания подбирает среди клиник-партнеров тех, кого устраивают ее гарантии", — сказал представитель "Ренессанс страхования" "Интерфаксу".

В "Совкомбанк страховании" тоже отметили, что сложностей с выполнением обязательств по полисам ВЗР компания не наблюдает. "Компании-ассистансы, с которыми мы работаем, зарегистрированы на территории РФ, все расчеты с ними производятся в российских рублях с использованием НСПК", — пояснил Лаппи.

Все опрошенные агентством страховщики рекомендуют иметь запас наличности на случай, если клиники будут принимать оплату только в наличной форме. Однако они отмечают, что при предоставлении всех нужных документов и квитанций расходы клиентов будут возмещены после возвращения на родину. Страховщики рекомендуют туристам оставаться на связи с компаниями-ассистансами; просить медиков предоставлять все необходимые документы и чеки для компенсации затрат у страховщика после возвращения домой.

В "Росгосстрахе" сообщили, что их компании-ассистансы работают круглосуточно, поэтому в любой ситуации первым делом стоит позвонить или написать по номеру, указанному в полисе.

"Ренессанс страхование" отмечает, что при затруднении с оказанием медицинской помощи по полису клиенту следует оплачивать услуги за свой счет, а потом предоставить медицинские документы, счета и подтверждения их оплаты в страховую компанию. "Мы выплатим клиенту компенсацию этих расходов. Для компенсации расходов достаточно медицинских документов (например, диагноз, назначение врача), счета и подтверждение их оплаты (например, чек)", — детализировал Искра.

"ВСК" рекомендует схожую последовательность действий, как и другие страховщики. "Рекомендация для застрахованных одна: не паниковать, обязательно контактировать с сервисной компанией страховщика, которая даст все рекомендации, производить оплату расходов, но в обязательном порядке получить на руки полный пакет документов, как медицинских, так и финансовых, для возможности получения страхового возмещения по возвращению в Россию", — подчеркнули в пресс-службе страхового дома.

В "Совкомбанк страховании" сообщили, что туристам следует иметь запас наличных средств для оплаты услуг клиник — возмещение самостоятельных расходов застрахованных лиц предусмотрено правилами полисов ВЗР. "Обращаем внимание, что экстренная медицинская помощь оказывается почти в любой стране, но бесплатной помощи нет нигде: счета придется оплачивать так или иначе. При необходимости визита к врачу клиент обращается в сервисную компанию (ассистанс) и получает консультацию по визиту в лечебное учреждение, а также требованиям к оформлению документов при самостоятельной оплате. По возвращении на родину подает заявление на возмещение с приложением требуемых документов в компанию", — объяснил Лаппи.

"Абсолют страхование" рекомендует в случае, если клиника просит оплатить услуги наличными, брать в клинике оплаченные чеки и после возращения в Россию обратиться в страховую компанию за возмещением потраченных средств. "При сумме расходов до 20 тыс. рублей в компании предусмотрено урегулирование на основании копий документов, что позволяет компенсировать расходы в максимально короткие сроки", — отметила руководитель отдела урегулирования убытков компании.

Вместе с тем в связи с действием новых положений, начавших действовать после введения санкций против РФ, с 2 марта, запасаться в поездку достаточным количеством наличных для проведения дорогостоящего лечения будет затруднительно. С этой даты вводится запрет на "вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", согласно указу президента Владимира Путина, текст которого в начале марта распространила пресс-служба Кремля.

Все опрошенные "Интерфаксом" страховщики заявляют, что увеличения количества обращений самих страхователей с полисами ВЗР в страховые компании не зафиксировано.

Так, в "Росгосстрахе" сообщили, что компания не отмечает роста страховых событий по полисам путешественников. "Количество обращений от застрахованных за медицинской помощью в целом не превышает обычного для этого времени года уровня. Есть небольшое увеличение числа обращений, связанных с задержками и отменами рейсов авиакомпаний. Эти заявления "Росгосстрах" рассматривает в оперативном режиме", — подчеркнула заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС Ольга Купцова.

В "Ренессанс страховании" отметили, что для организации медицинской помощи туристы обращаются в ассистанскую компанию напрямую, так как это стандартная практика работы.

Статистика "Совкомбанк страхования" также схожа с данными других опрошенных компаний. "Страхователи обращаются к нам в обычном режиме. Причины обращений — разные, в основном, ОРВИ и иные внезапно возникшие заболевания, обострения хронических, мелкие травмы, отравления. Частота обращений сохраняется на уровне, соответствующему аналогичному периоду прошлого года", — добавил генеральный директор страховщика.