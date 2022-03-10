"Я думаю, никому не стоит беспокоиться за курортный сезон, мы к нему готовы. И мы сделаем всё, чтобы отдых в нашем крае был комфортным и безопасным", — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он сообщил, что в этом сезоне туристов готовы принимать около 10 тыс. средств размещения, рассчитанные на 570 тыс. мест.

"Мы ожидаем, что количество отдыхающих будет много. И нужно поторопиться (забронировать средства размещения — ИФ), на высокий летний сезон уже забронировано 30% номерного фонда", — сказал Кондратьев.

По его мнению, закрытие популярных сервисов бронирования никак не повлияет на поток туристов.

"Курорты горного кластера Сочи перешли на собственную систему бронирования, отели и гостиницы края ведут работу с отечественными сервисами бронирования. Поэтому мы не видим никаких проблем, которые могут сорвать жителям страны отдых на Черноморском побережье", — сказал губернатор.

Он отметил, что нынешние возможности санаторно-курортного комплекса не такие, как были 2-3 года назад: развивается транспортная, курортная инфраструктура, ведется строительство новых отелей.

"Сегодня номерной фонд большой, количество отдыхающих будет еще больше. Но и строительство отелей идет большими темпами. Только в Анапе у нас реализуются проекты строительства 7 гостиниц. Аналогичные проекты в Сочи, Геленджике. В ближайшие 2-3 года дефицита номерного фонда не будет, и цена будет снижаться. Сегодня спрос превышает предложение, но через 2-3 года ситуация изменится", — отметил глава региона.