"С 11 марта повсеместно отменяется требование к предъявлению посетителями публичных учреждений QR-кода медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам (кинозалам), театрам, театральным и концертным организациям, учреждениям клубного типа, организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со стопроцентной заполняемостью залов", — говорится в сообщении.

Кроме того, отменяется требование к работодателям по переводу работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями на удаленную работу. Также отменяется требование о переводе 50% сотрудников организаций на дистанционную работу и требование не менее 3-х раз в неделю проводить обследования работников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Гражданам в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболеваниями и не имеющим сертификата вакцинированного против COVID-19 либо перенесшего болезнь более 12 месяцев назад разрешено покидать места проживания и пребывания.

"Ресурсосберегающим организациям разрешено перейти с дистанционного обслуживания граждан по возникающим коммунально-бытовым вопросам на обычный режим работы", — подчеркнули в пресс-службе.

Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, многофункциональных центрах (МФЦ) и центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а также проведение личного приема граждан разрешено без предварительной записи граждан.

С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.