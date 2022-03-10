Сегодня в 17:20 Авиакомпании РФ увеличили пассажиропоток в феврале на 28%

МОСКВА. 10 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Авиакомпании РФ увеличили пассажиропоток в феврале 2022 года на 28% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 6,4 млн человек, сообщает Росавиация со ссылкой на оперативные данные.