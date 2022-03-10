Группа "Аэрофлот", в частности, увеличила перевозки на 26%, до 2,8 млн человек. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,27 млн пассажиров (+28%), "Победа" — 1 млн (+19%), "Россия" — 507 тыс. (+27%).
Авиакомпания S7 перевезла в феврале 1,15 млн человек (+9%), "Уральские авиалинии" — 468 тыс. (+16%).
Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 15,1 млрд пассажиро-километров (+50%).
За январь-февраль 2022 года авиакомпании перевезли 14,5 млн пассажиров (+38%).
Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце месяца.