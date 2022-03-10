По его словам, средства могут быть направлены на субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности перевозчиков. Соответствующий проект постановления правительства ведомства, как ожидается, подготовят в марте.

Рассматриваемая сумма поддержки авиакомпаний сопоставима с той, что выделена им в 2022 году на субсидирование внутренних авиаперевозок (27,5 млрд руб.). На поддержку перевозчиков на фоне кризиса из-за COVID-19 власти выделили в 2020 году около 21 млрд руб.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации до 14 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

Параллельно Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями. По данным консалтинговой компании Cirium, из 980 пассажирских самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, более 500 находятся в лизинге иностранных владельцев.