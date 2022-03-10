"Фестиваль вареника в Романовском районе, в селе Романово, является одной из визитных карточек региона, и его проведение находится в зависимости от санитарно-эпидемической, а не политической обстановки. Если массовые уличные мероприятия будут разрешены на тот момент, то он обязательно состоится", — сказала министр в четверг журналистам.

Безрукова отметила, что Алтайский край является многонациональным регионом.

"Напомню, что ничего не изменилось в том тезисе, что Алтайский край — многонациональный регион, а украинская культура является составной частью многонациональной культуры России. Больше того — могу сказать, что мы готовим программу официального открытия Года культурного наследия народов России, и украинские номера там тоже будут", — рассказала министр.

На сайте краевого правительства сообщается, что фестиваль вареника "Всэ будэ смачно" запланирован на 23 июля в Романовском районе, ответственным за его проведение является Алтайская краевая общественная организация "Украинское землячество на Алтае".

Традиционный праздник собирает множество гостей из окрестных районов, соседних регионов и даже стран.

В Вареничном хуторке хозяйки 23 усадеб (их создали сельсоветы района, общественные организации и предприниматели) предлагают гостям вареники с 50 начинками — как традиционными, так и необычными.

В программу праздника включают множество разнообразных конкурсов, массовый флешмоб, юбилейную викторину "ВареникЛот", спортивные состязания, выступления творческих коллективов, солистов, народных ансамблей украинской песни из регионов Сибири.

На празднике работают фотозоны, аттракционы, детская площадка, ярмарка сувенирной продукции.