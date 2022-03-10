"Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер – министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий по созданию условий для роста турпотока между Россией и Узбекистаном. Документ направлен на укрепление транспортно-логистических связей, увеличение взаимных туристических потоков, а также создание новых туристических маршрутов между странами", — говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, совместная работа по укреплению туристических связей позволит открыть новые направления и обеспечить условия для доступного и познавательного отдыха для граждан России и Узбекистана.

Совместный план включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.

В рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном будет создана отдельная российско-узбекская подкомиссия по сотрудничеству в области туризма.

По итогам 2020 года Узбекистан посетило 38 тыс. российских туристов, а в Россию приехало 182 тыс. жителей республики.