"Выдача туристических виз временно прекращена", — сказала она на пресс-конференции в четверг в Таллине.

Как отметила глава МИД, это связано не только с реакцией Эстонии на события вокруг Украины, "но и по чисто техническим причинам, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз".

Вместе с тем, по словам Лийметс, о визах могут ходатайствовать лица, у которых в Эстонии проживают члены семей или по гуманитарным соображениям, для посещения больных родственников.

В среду в парламенте страны она высказалась за единый запрет Европейского союза на выдачу виз россиянам.