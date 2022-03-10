"Губернатор поручил подготовить и направить в правительство РФ инициативу о продлении в 2023 году в Ставропольском крае эксперимента по курортному сбору", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот механизм помогает привлекать до 300 млн рублей в год, которые направляются на развитие курортной инфраструктуры в регионе. В частности, в 2022 году планируемый объем курортного сбора составляет 265 млн рублей.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. планировалось, что эксперимент продлится до конца 2022 года.

Как сообщалось, за время проведения эксперимента с введением курортного сбора бюджет Ставропольского края получит порядка 1 млрд рублей.